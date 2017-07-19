Natuzzi: sindacati, raggiunto accordo su modifica cigs ma vertenza resta aperta

Tavolo al Mimit il 27 maggio, 'aspettiamo risposte chiare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - I sindacati di categoria FenealUIL, Filca CISL, Fillea CGIL, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, e il Gruppo Natuzzi hanno raggiunto un accordo oggi all'incontro al ministero del Lavoro a Roma.

"L'intesa sulla modifica della Cigs - spiegano le 6 sigle sindacali in una nota - rappresenta un primo tassello in una vertenza difficile, che riguarda il presente e il futuro industriale del Gruppo Natuzzi". L'accordo prevede l'utilizzo della Cigs fino al 62%, a fronte dell'80% chiesto dall'azienda, ma con confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le RSU/RSA sui calendari e sulla modulazione della cassa, l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, la disponibilita' di 6 milioni per un piano di incentivazione all'esodo, da definire con un successivo accordo sindacale, l'attivazione di politiche attive messe a disposizione dalla regione Puglia e Basilicata, il monitoraggio trimestrale presso il Mimit, alla presenza anche del ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi, la conferma del tavolo Mimit del 27 maggio 2026, dove dovranno essere affrontati i temi industriali: volumi produttivi, investimenti, stabilimenti italiani, politiche attive, formazione e prospettive occupazionali. Nell'intesa - spiegano i sindacati - va valorizzato anche il ruolo svolto dal ministero del Lavoro, che ha contribuito a costruire una soluzione condivisa e a evitare una gestione unilaterale della procedura. L'accordo, tuttavia, non chiude la vertenza.

"Serve ora proseguire il confronto al Mimit per ottenere risposte chiare e verificabili sul futuro industriale del Gruppo Natuzzi", concludono.

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(RADIOCOR) 19-05-26 16:51:10 (0561) 5 NNNN