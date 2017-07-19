Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Natuzzi: sindacati, gravissimo non averci convocati a tavolo su vertenza

            Il 28 aprile Mimit incontrera' Regioni Puglia e Basilicata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - I sindacati FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Filcams, Fisascat e Uiltucs lamentano di non essere stati convocati dal Mimit all'incontro organizzato dal ministero con le Regioni Puglia e Basilicata sulla vertenza Natuzzi per il 28 aprile prossimo. 'Riteniamo la cosa gravissima anche alla luce degli scioperi e dei presidi di questi giorni, che sono stati partecipati dal 100% delle lavoratrici e dei lavoratori', si legge in una nota sindacale congiunta. 'Il successo della mobilitazione dimostra che la vertenza deve trovare una soluzione coinvolgendo ai tavoli anche le organizzazioni sindacali, auspicando che le due Regioni si facciano promotrici del nostro coinvolgimento all'incontro con il ministro, in virtu' del lavoro svolto nelle cabine di regia, per la condivisione di un vero piano industriale che mantenga l'occupazione e il lavoro in Italia', aggiungono. 'In caso contrario, la protesta non solo non si fermera', ma proseguira' in ogni forma e in tutte le sedi che si riterranno opportune, finche' non vedremo accolte le nostre richieste', avvertono i sindacati.

            Fla-

            (RADIOCOR) 24-04-26 14:00:10 (0409) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.