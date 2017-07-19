Natuzzi: sindacati, gravissimo non averci convocati a tavolo su vertenza

Il 28 aprile Mimit incontrera' Regioni Puglia e Basilicata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - I sindacati FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Filcams, Fisascat e Uiltucs lamentano di non essere stati convocati dal Mimit all'incontro organizzato dal ministero con le Regioni Puglia e Basilicata sulla vertenza Natuzzi per il 28 aprile prossimo. 'Riteniamo la cosa gravissima anche alla luce degli scioperi e dei presidi di questi giorni, che sono stati partecipati dal 100% delle lavoratrici e dei lavoratori', si legge in una nota sindacale congiunta. 'Il successo della mobilitazione dimostra che la vertenza deve trovare una soluzione coinvolgendo ai tavoli anche le organizzazioni sindacali, auspicando che le due Regioni si facciano promotrici del nostro coinvolgimento all'incontro con il ministro, in virtu' del lavoro svolto nelle cabine di regia, per la condivisione di un vero piano industriale che mantenga l'occupazione e il lavoro in Italia', aggiungono. 'In caso contrario, la protesta non solo non si fermera', ma proseguira' in ogni forma e in tutte le sedi che si riterranno opportune, finche' non vedremo accolte le nostre richieste', avvertono i sindacati.

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(RADIOCOR) 24-04-26 14:00:10 (0409) 5 NNNN