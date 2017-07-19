Natuzzi: sindacati, avviato confronto al Mimit, 10 e 11 marzo nuovi incontri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - 'Nel corso del confronto odierno, grazie al ruolo svolto dal ministero, e' stata condivisa la necessita' di ristabilire corrette relazioni industriali al Gruppo Natuzzi e un metodo di confronto preventivo sulle scelte strategiche aziendali, da svolgersi direttamente presso il ministero, nelle giornate del 10 e 11 marzo, con l'impegno da parte dell'azienda di sospendere ogni decisione'. Lo hanno dichiarato i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil al termine dell'incontro sulla questione al Mimit, durante il quale si e' svolto un presidio di circa 400 lavoratori Natuzzi giunti a Roma da Puglia e Basilicata. 'L'azienda dovra' illustrare le decisioni che intendono prendere sull'assetto industriale e occupazionale, riconoscendo la centralita' del confronto con il sindacato. Noi ribadiamo la necessita' di sospendere ogni decisione fino al termine del confronto', sottolineano i sindacati, considerando prioritario affrontare congiuntamente il percorso di internalizzazione delle produzioni e il rientro dei volumi produttivi in Italia; ogni ipotesi riguardante chiusure o riorganizzazioni di stabilimenti; eventuali politiche di incentivazione all'esodo, che dovranno avvenire esclusivamente su base volontaria e dentro un quadro condiviso; la definizione di un piano industriale credibile, sostenibile e trasparente nei dati economici e produttivi.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 02-03-26 18:06:38 (0612) 5 NNNN