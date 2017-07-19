Natuzzi: sindacati, avviato confronto al Mimit, 10 e 11 marzo nuovi incontri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - Secondo quanto aggiunto da Fisascat Cisl in una nota, 'le organizzazioni sindacali considerano positivo l'avvio di questo percorso in sede ministeriale, che ha recepito le richieste avanzate nei mesi scorsi: nessuna decisione sul futuro delle lavoratrici e dei lavoratori puo' essere assunta senza un confronto vero e una condivisione delle scelte. Solo al termine del confronto sara' possibile esprimere una valutazione compiuta sulle decisioni da assumere per il futuro del gruppo e dei suoi dipendenti'. Inoltre, per i sindacati 'resta centrale l'obiettivo della salvaguardia occupazionale, della piena saturazione produttiva degli stabilimenti italiani e del rilancio industriale di Natuzzi'.

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha partecipato all'incontro al Mimit ha dichiarato di 'registrare con favore la ripresa del confronto in un clima piu' disteso e responsabile' tra i sindacati e l'azienda, sottolineando che 'i temi sul tavolo sono centrali e sono un obiettivo comune, primi fra tutti la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio competitivo dell'azienda, nell'interesse dei lavoratori e dell'intero territorio. E' proprio su questi nodi che occorre lavorare con serieta' e continuita''. Anche se 'il percorso non e' semplice, oggi e' stato compiuto un passo avanti significativo', ha continuato l'assessore, aggiungendo che ci sara' l'apertura nelle prossime settimane di un'interlocuzione con il ministero del Lavoro per approfondire il tema della decontribuzione previsto nell'accordo di novembre, in particolare rispetto alle ipotesi di reshoring produttivo: 'Come Regione, insieme alla task force ministeriale, accompagneremo questo tentativo con senso di responsabilita' come abbiamo sempre fatto.

L'approfondimento sulle misure di decontribuzione legate al possibile rientro di produzioni rappresenta un passaggio importante'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 02-03-26 18:43:45 (0639) 5 NNNN