Natuzzi: Mimit, ripartito dialogo con sindacati, impegno per tutela lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - E' ripartito il confronto tra Natuzzi, le istituzioni locali e le parti sociali, dopo lo stop determinato dalle forti criticita' sollevate dai sindacati sul piano di rilancio 2026-2028 del gruppo, operante nel settore dell'arredamento di alta gamma che coinvolge oltre 1.800 lavoratori, in particolare sulla continuita' produttiva dei siti in Puglia e Basilicata e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. E' quanto comunica il Mimit dopo l'incontro di oggi, sottolineando che l'azienda ha ribadito l'impegno a tutelare l'intero perimetro occupazionale e i sindacati hanno sottolineato la necessita' di un confronto approfondito sul piano industriale in tutte le sue articolazioni. E' stato inoltre evidenziato che l'azienda dovra' condividere tutti i dettagli sulle decisioni che riguardano l'assetto industriale, con i sindacati che hanno ribadito la richiesta di sospendere ogni decisione fino alla conclusione del confronto, che proseguira' al ministero il 10 e l'11 marzo.

