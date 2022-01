Nato/Russia: Stoltenberg, Mosca 'non pronta' per vero negoziato ma non respinge proposta -2

Domani il confronto si sposta all'Osce a Vienna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 gen - Che le posizioni di Nato e Russia siano distanti e' dimostrato dalla conferma che l'Alleanza atlantica respinge la richiesta di Mosca di limitare il suo campo di azione decidendo di non accettare nuovi membri dell'Est, compresi i Paesi dell'Unione europea, non solo l'Ucraina. Jens Stoltenberg ha ribadito che solo la Nato e gli Stati che intendono aderirvi possono prendere decisioni del genere. Quanto all'Ucraina, peraltro, non e' in programma il suo ingresso nella Nato. E' in gioco la sovranita' dell'Alleanza: accettare la richiesta russa implicherebbe riconoscere alla Russia un 'diritto di veto' sulle scelte Nato.

Stoltenberg ha aggiunto che se la Russia dovesse intervenire militarmente in Ucraina 'la Nato dovra' riflettere sulla necessita' di aumentare la sua presenza a Est'. L'incontro di oggi e' apparso dunque interlocutorio dopo le discussioni tra Usa e Russia a Ginevra ieri. Domani a Vienna le discussioni continueranno all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Si tratta della piu' grande organizzazione intergovernativa di sicurezza regionale per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in Europa. Ne fanno parte 57 Stati tra cui Stati Uniti, Russia, Turchia, Giappone, Egitto. Per ora il viceministro degli esteri russo Alexander Grushko, che ha partecipato all'incontro con la Nato, non ha fatto dichiarazioni.

Stamattina la rappresentante americana alla Nato Julianne Smith ha indicato ai giornalisti che la Russia 'deve ritirare le forze militari' ai confini con l'Ucraina (centomila soldati).

Essere pronti a 'costruire' un dialogo strutturato con la Russia sulla sicurezza in Europa non vuole dire accettare di negoziare 'sui principi' ha indicato Stoltenberg: si tratta dei principi della sovranita' dell'Alleanza e dell'integrita' territoriale dei Paesi europei. A dimostrazione della 'buona volonta'' dell'Alleanza di sedersi a un tavolo 'strutturato' con la Russia, c'e' la disponibilita' a riaprire la sede di rappresentanza Nato a Mosca e della Russia a Bruxelles.

Il segretario della Nato ha accusato la Russia di aver violato il trattato sulle forze nucleari a medio raggio che risale al 1987 e venne firmato da Reagan e Gorbaciov. A piu' riprese gli Usa hanno accusato Mosca di averlo violato (anche da parte di Obama a meta' dello scorso decennio).

La Nato chiede a Mosca di 'ritirare le forze militari da Ucraina, Georgia e Moldova e a rispettare l'integrita' territoriale e la sovranita' dei tre Paesi".

