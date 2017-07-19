Nato: Trump ribadisce, molto contrariato per posizione alleati europei -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ankara, 8 lug - Trump ha poi detto che 'gli altri paesi non pagano niente', non lo hanno aiutato nella guerra contro l'Iran e per questo e' 'molto in collera' con la Nato anche causa di quanto 'hanno fatto sulla Groenlandia'.

E ancora: 'Ho parlato con il premier britannico e mi ha detto che ci avrebbero aiutato dopo la fine della guerra, cosi' Germania e Francia, sono molto deluso, anche l'Italia non ha fatto nulla e su questo e' stata pessima' (e' stata 'very bad', ha detto), ha detto Trump reagendo a quanto poco prima aveva detto Rutte circa il fatto che dall'Europa sono partiti cinquemila voli per sostegno logistico. Secondo il segretario della Nato questo apporto mostra che per gli Usa 'l'Europa e' una piattaforma di protezione per gli Stati Uniti'. Parole che non hanno alcun peso per Trump.

Quanto alla Groenlandia, Trump ha detto che per gli Usa 'e' molto importante mentre non e' importante per la Danimarca'.

Di piu': 'E' importante per la protezione del mondo non solo per gli Stati Uniti'. Per quanto concerne la Danimarca, poi, Trump ha indicato che 'i nazisti entrarono nel paese in meno di una giornata'. Segno della sua incapacita' a proteggere il proprio territorio.

Aps

(RADIOCOR) 08-07-26 10:56:28 (0254) 5 NNNN