Nato: tecnologia italiana vince gara per ospedali "chiavi in mano"

Fornitura per Esercito italiano in anticipo per Covid-19 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Una tecnologia innovativa ed ecosostenibile sviluppata dall'azienda pugliese R.I. (Ricerca e Innovazione) in collaborazione con Enea e altri partner ha vinto la gara internazionale della Nato Support and Procurement Agency (Nspa) per la realizzazione di quattro ospedali da campo hi-tech. La fornitura e' destinata all'Esercito italiano e, tenuto conto dell'emergenza Covid-19, verra' consegnata con tre mesi di anticipo rispetto alle previsioni e comunque entro il 2020. Gli ospedali saranno dotati di impianti e sistemi tecnologici all'avanguardia e organizzati in "shelter" o pannelli interconnessi e tende, articolate in triage, pronto soccorso, laboratorio radiografico ed ecografico, sala preparatoria chirurgica, sala operatoria, sala operatoria ausiliaria, degenza, farmacia e area di gestione. Il prototipo di ospedale hi-tech, e' stato realizzato nell'ambito del progetto SOS (Studio di materiali avanzati e sviluppo di pannellature leggere, multifunzionali, intelligenti, riconfigurabili e sostenibili per applicazioni in Smart Operating Shelter), cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il Bando Innonetwork che ha visto come capofila la stessa R.I. oltre a PROTOM GROUP S.p.A., Kinema S.r.l., Mespo di Sportelli Giuseppe e Memetaj Bledar S.n.c. ed ENA Consulting S.r.l. coadiuvate per la attivita' di ricerca e sviluppo da CETMA, Politecnico di Bari ed Enea.

