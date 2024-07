Nato: Tajani, Pechino svolga un ruolo positivo, convinca Putin a fare marcia indietro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 11 lug - 'La Cina deve svolgere un ruolo positivo convincendo la Russia a fare marcia indietro, quindi a chiudere questa stagione di guerra". Lo ha indicato alla stampa nazionale il ministro degli esteri Antonio Tajani aggiungendo che Pechino 'non puo' essere parte in causa'. Quanto alle relazioni Italia-Cina il ministro ha detto che 'siamo usciti dalla Via della Seta pero' continuiamo a lavorare sulla politica commerciale ma e' chiaro che la Cina deve avere un atteggiamento non ostile nei confronti dell'Occidente, nei confronti dei paesi della Nato e dell'Unione Europea. Occorre che non ci sia un peggioramento della situazione'.

