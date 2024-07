Nato: Tajani, non interferire nella campagna elettorale americana

Orban non va da Trump in rappresentanza dell'Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 11 lug - 'Orban e' il premier dell'Ungheria e fa cio' che ritiene piu' opportuno, non decidiamo noi quello che deve fare". Questo il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani sull'incontro tra Orban e Donald Trump previsto in Florida oggi. Tajani segnala che il leader ungherese 'non va in rappresentanza dell'Unione europea'. In ogni caso aggiunge che 'non dobbiamo interferire nella campagna elettorale americana. Le relazioni transatlantiche sono una delle stelle polari della nostra politica estera. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti, indipendentemente da chi e' stato, chi e' e chi sara' il presidente americano".

