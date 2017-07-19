Nato: Rutte, il problema principale non e' la Groenlandia ma l'Ucraina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - "Il rischio qui e' che ci concentriamo sulla Groenlandia perche' dobbiamo assicurarci che la questione venga risolta in modo amichevole ma il problema principale ora non e' la Groenlandia, il problema principale e' l'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte intervenendo a una tavola rotonda al World Economic Forum.

"Mentre parliamo - ha detto Rutte - missili e droni russi stanno attaccando le infrastrutture energetiche in Ucraina.

Sappiamo che ora a Kiev ci sono meno 20 gradi. Sappiamo che l'Ucraina puo' produrre solo il 60% della propria elettricita'. I russi hanno perso 1.000 persone a dicembre.

Non feriti gravi, morti al giorno. Sono piu' di 30.000 nel solo mese di dicembre. Negli anni '80 in Afghanistan, i sovietici persero 20.000 uomini in 10 anni. Ora ne perdono 30.000 in un mese ma continuano ad attaccare". "Quindi - ha aggiunto Rutte - c'e' bisogno che gli alleati europei continuino a concentrarsi su questo problema e quello che mi preoccupa davvero e' che a causa del processo di pace e a causa dei 90 miliardi di aiuti perdiamo di vista la situazione e che nel frattempo gli ucraini non abbiano abbastanza intercettori, non abbiano abbastanza equipaggiamento americano di cui hanno bisogno perche' non e' piu' disponibile in Europa per difendersi. Quindi questa attenzione all'Ucraina dovrebbe essere la nostra priorita' numero uno e poi potremo discutere di tutte le questioni, inclusa la Groenlandia. Ma dovrebbe essere l'Ucraina la prima cosa perche' e' cruciale per la nostra sicurezza europea e statunitense".

