Nato: Rutte, discusso con Trump di come garantire sicurezza Artico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 22 gen - Il Segretario della Nato Mark Rutte ha dichiarato di aver discusso con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump su come garantire la sicurezza della regione artica. "Abbiamo avuto un'ottima discussione su questo", ha dichiarato Rutte al Forum Economico Mondiale di Davos. Ulteriori colloqui - ha aggiunto il segretario - "garantiranno, in particolare per quanto riguarda la Groenlandia, che cinesi e russi non avranno accesso all'economia della Groenlandia o direttamente alla Groenlandia per via militare".

