            Notizie Radiocor

            Nato: Rubio, Usa non cercano di dividere ma rivitalizzare l'alleanza atlantica

            Da Monaco messaggi distensivi all'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Gli Stati Uniti non cercano di dividere ma di 'rivitalizzare' l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa. Lo ha affermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. 'Non cerchiamo di dividere, ma di rivitalizzare una vecchia amicizia e rinnovare la piu' grande civilta' della storia umana. Cio' che vogliamo e' un'alleanza rinvigorita', ha detto parlando davanti alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Secondo Rubio gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump sono pronti a guidare la 'restaurazione' dell'ordine mondiale. Gli Stati Uniti saranno 'guidati dalla visione di un futuro altrettanto fiero, sovrano e vitale quanto il passato della nostra civilta'. E anche se siamo pronti, se necessario, ad agire da soli, preferiamo e speriamo di agire con voi, nostri amici qui in Europa'.

