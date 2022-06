Nato: nel nuovo 'concetto strategico' definiti i rischi da Russia e Cina -2

'Non consideriamo la Federazione Russa un nostro partner' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Madrid, 29 giu - Nel documento 'strategico', la Nato indica che 'la Federazione Russa e' la minaccia piu' significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati e alla pace e stabilita' nell'area euro-atlantica' e 'cerca di stabilire sfere di influenza e controllo diretto attraverso la coercizione, la sovversione, l'aggressione e l'annessione'. Utilizza mezzi convenzionali, informatici e ibridi 'contro di noi e i nostri partner: la sua posizione militare coercitiva, la retorica e la comprovata volonta' di usare la forza per perseguire i propri obiettivi politici minano l'ordine internazionale basato sulle regole'.

Attualmente, 'sta modernizzando le sue forze nucleari ed espandendo i suoi nuovi e dirompenti sistemi di consegna a doppia capacita', impiegando al contempo segnali nucleari coercitivi'. Obiettivo: destabilizzare i paesi a est e a sud.

Nell'Alto Nord, 'la sua capacita' di interrompere i rinforzi alleati e la liberta' di navigazione attraverso il Nord Atlantico e' una sfida strategica per l'Alleanza'. Il dispiegamento militare anche nelle regioni del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mediterraneo, insieme alla sua integrazione militare con la Bielorussia, 'sfidano la nostra sicurezza e i nostri interessi'.

La Nato 'non cerca lo scontro e non rappresenta una minaccia per la Federazione Russa', ma 'alla luce delle sue politiche e azioni ostili, non possiamo considerare la Federazione Russa un nostro partner. Tuttavia, rimaniamo disposti a mantenere aperti i canali di comunicazione con Mosca per gestire e mitigare i rischi, prevenire l'escalation e aumentare la trasparenza: qualsiasi cambiamento nelle nostre relazioni dipende dal fatto che la Federazione Russa interrompa il suo comportamento aggressivo e rispetti pienamente il diritto internazionale'.

