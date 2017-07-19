Nato: Meloni, l'Italia e' un fornitore di sicurezza e un alleato credibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - "Abbiamo ricordato che il contributo italiano all'Alleanza va oltre il pur importante esercizio che semplifica il nostro lavoro, che e' quello contabile. Quello che noi mettiamo a disposizione della Nato e' molto di piu', fa dell'Italia un fornitore di sicurezza e un alleato credibile". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del summit della Nato ad Ankara.

"Lo dimostrano i quasi 3.000 militari italiani impegnati nei principali teatri dell'Alleanza. Noi siamo la nazione della Nato che offre il maggior numero di uomini e di donne nelle missioni in cui la Nato e' impegnata. Proprio in assoluto: non c'e' una nazione che mette a disposizione piu' uomini rispetto ai nostri. Lo dimostra la nostra attenzione al fianco Sud, necessaria per tutti perche' chiaramente il Mediterraneo allargato e' frontiera strategica, incide direttamente sulla sicurezza collettiva di tutti".

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(RADIOCOR) 08-07-26 16:27:15 (0533)GOV 5 NNNN