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            Nato: aiuti militari per 70 mld da Paesi europei e Canada nel 2026 e 2027

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - I Paesi europei della Nato e il Canada si impegneranno, a margine del vertice dell'Alleanza ad Ankara mercoledi', a fornire 70 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel 2026 e nel 2027. E' quanto riporta la Afp citando fonti diplomatiche. La somma comprende i 60 miliardi di euro di aiuti militari che l'Unione europea si e' impegnata a concedere all'Ucraina nel 2026 e nel 2027, pari a 30 miliardi di euro per ciascun anno.

            La quota residua di aiuti militari che i Paesi europei della Nato e il Canada si impegnano a fornire corrisponde quindi a circa 40 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027, hanno spiegato le stesse fonti.

            Cop

            (RADIOCOR) 03-07-26 15:13:22 (0437) 5 NNNN

              


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