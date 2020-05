Natixis: completato rifinanziamento 48,5 mln portafoglio fotovoltaico Obton

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - Natixis e' lieta di annunciare di aver completato con successo il rifinanziamento da 48,5 milioni di euro di un portafoglio fotovoltaico da 14,1 MW per Obton A / S. Natixis ha agito in qualita' di structuring mandated lead arranger, agent e prestatore per la transazione. Il portafoglio comprende 15 impianti fotovoltaici operativi e situati in Puglia, nelle Marche e in Sardegna. I moduli includono il tipo montato a terra (7,7 MW), i tracker (4,1 MW) e da tetto (2,3 MW). Tutti gli impianti sono autorizzati, costruiti e in funzione da almeno 8 anni, oltre che supportati da un Conto Energia di 20 anni che prevede uno schema tariffario di accesso incentivante. Tutti gli impianti utilizzano una comprovata tecnologia fotovoltaica fornita principalmente da produttori di alto livello.

