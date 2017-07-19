Natale: Urso, un pensiero a imprenditori e lavoratori che in questi giorni lavorano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - 'Auguri a tutti voi di un sereno Natale, da vivere accanto alle persone care, riscoprendo il valore autentico della famiglia e del tempo condiviso. Un pensiero inoltre a chi, imprenditori e lavoratori, anche in questi giorni di festa continuera' con dedizione a lavorare e a servire il nostro Paese'. Questi gli auguri di Natale del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio pubblicato su X.

