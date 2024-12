Natale: McKinsey, consumatori Ue pessimisti, ma spendono di piu'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Il pessimismo sull'economia e' di nuovo in aumento in Europa. Tuttavia, i consumatori hanno dichiarato di avere intenzione di spendere di piu' durante le festivita' natalizie rispetto all'anno scorso. E' quanto emerge da un report di McKinsey (societa' internazionale di consulenza manageriale) che analizza il sentiment e la propensione all'acquisto dei consumatori europei in previsione delle feste, basato su un'indagine realizzata in 5 paesi: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Nonostante quindi il miglioramento degli indicatori economici, tra cui la riduzione della disoccupazione, il calo dell'inflazione e la crescita del Pil, l'ottimismo dei consumatori in cinque economie europee e' diminuito nel quarto trimestre del 2024. il calo e' trasversale a tutte le generazioni, con la notevole eccezione della generazione Z, il cui ottimismo sullo stato dell'economia e' aumentato in misura modesta rispetto al trimestre precedente, mentre i Gen X e i baby boomer hanno registrato pochi cambiamenti nella loro intenzione di spendere. I baby boomer hanno registrato il calo piu' consistente nel comportamento di acquisto (67% nel primo trimestre del 2024, rispetto al 59% del quarto trimestre) in tutti i Paesi tranne il Regno Unito. E i consumatori di Germania, Italia e Regno Unito hanno dichiarato un maggior numero di spese rispetto a quelli di Francia e Spagna, dove e' diminuito il numero di consumatori che dichiarano comportamenti di trade-down. Questo e' particolarmente vero tra i baby boomer: un numero minore di loro ha dichiarato di aver ritardato gli acquisti in questo trimestre rispetto all'inizio dell'anno. Sebbene l'intenzione di spendere sia aumentata in tutti i gruppi di reddito, cio' e' particolarmente vero per i consumatori ad alto reddito.

Ann

(RADIOCOR) 22-12-24 16:49:45 (0375) 5 NNNN