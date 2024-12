Natale: italiani spenderanno quasi 11 mld per regali, 256 euro pro capite (Facile.it)

Indagine congiunta con Consumerismo No Profit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Manca sempre meno alle festivita', ma quanto ci costera' quest'anno il Natale? Secondo il rapporto congiunto Facile.it - Consumerismo No Profit si parla di aumenti che per alcune voci di spesa arrivano fino al 300%. Secondo l'indagine che Facile.it ha commissionato all'istituto di ricerca Emg Different, durante le prossime festivita', per i soli regali di Natale gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro, con un esborso pro capite di 256 euro. 6,2 milioni di connazionali, pero', hanno ammesso spenderanno meno rispetto allo scorso anno e tra questi il 47% (oltre 2,9 milioni di individui) lo fara' perche' sono aumentate altre spese e preferisce tagliare sui costi, il 40%, invece, perche' e' in un periodo di difficolta' economica.

