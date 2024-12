Natale: italiani spenderanno quasi 11 mld per regali, 256 euro pro capite (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Per il pranzo o il cenone di Natale gli intervistati hanno dichiarato di mettere a budget in media 83 euro, per una spesa complessiva stimata di oltre 3,5 miliardi di euro. I rincari maggiori riguardano i prezzi dei beni di prima necessita', come pasta, olio, riso, farina e pane, con incrementi che vanno fino all'84% rispetto al 2014. E per le vacanze tra Natale e Capodanno saranno 11 milioni e mezzo i connazionali che si concederanno una vacanza con pernottamento di almeno una notte, per una spesa media di 335 euro ed una stima di quasi 4 miliardi. In ultimo gli hotel, che vedono un incremento dell'8,1% del prezzo medio camera, oggi a 151,47 euro. Il 97% delle agenzie di viaggi riscontra una media di aumento di prezzi per pacchetto del 20%. Tra le destinazioni piu' care in assoluto ci sono Roma, Firenze, Venezia, le crociere e il turismo della neve.

