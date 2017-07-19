Natale: Coldiretti, italiani hanno speso 3 miliardi per cibo e bevande -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - Secondo le stime di Coldiretti, in media, chi ha preparato il pranzo di Natale ha trascorso 2,8 ore ai fornelli, anche se in quasi un caso su dieci (9%) si e' ricorso a cibi d'asporto o portati da altri. Otto le persone a tavola, in linea con gli anni precedenti. Pienone negli agriturismi, che in oltre 2 milioni hanno scelto per le festivita' natalizie, in aumento del 5% rispetto allo scorso anno, tra pasti e pernottamenti.

I dolci guidano la classifica dei prodotti che durante le festivita' natalizie gli italiani consumano di piu', secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', con il 47% delle famiglie che li ha addirittura preparati in casa. I dolciumi sono stati scelti dal 70% degli intervistati, seguiti a pari merito da frutta secca e spumante al 53%; piu' distaccati vino al 42%, pesce al 40% e carne al 39%. I salumi registrano il 29%, mentre frutta e verdura (24%) e formaggi (23%) mostrano incrementi minori; chiudono superalcolici al 15% e birra al 7%.

