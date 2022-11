Nasa: stanotte terzo tentativo di lancio di Artemis 1 per la Luna -2

Diretta streaming dell'Asi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - Per seguire le fasi del lancio l'ASI ha organizzato una diretta streaming con gli esperti dell'Agenzia per approfondire il ruolo italiano e le importanti opportunita' che derivano da questa nuova missione internazionale. Il programma della diretta streaming ASITV - si legge in un comunicato dell'Agenzia spaziale italiana - prevede un primo collegamento per seguire le fasi del lancio a partire dalle ore 06:30 fino alle ore 07:20. Seguira' la ritrasmissione della diretta Nasa. Il secondo collegamento con l'auditorium ASI per seguire le fasi di rilascio di Argomoon a partire dalle ore 10:15. Artemis 1 vede la importante partecipazione italiana grazie al fondamentale contributo e alla cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana, l'industria italiana e le numerose piccole e medie imprese. Il coinvolgimento dell'industria parte da Leonardo e Thales Alenia Space che hanno realizzato alcuni componenti del modulo di servizio europeo (European Service Module) di Orion, prodotti per conto dall'Agenzia Spaziale Europea. Il contributo vede, inoltre, a bordo di SLS anche dell'unico satellite europeo, il cubesat dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Argomoon, realizzato dalla torinese Argotec, che produrra' immagini del secondo stadio del lanciatore.

