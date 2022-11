Nadef: Ronzulli (FI), bene prudenza ma servono interventi come riduzione tasse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Apprezziamo il senso di responsabilita', serieta' e prudenza del Governo nelle stime di bilancio, senza fughe in avanti che in questo momento delicato non sono possibili. Ma dobbiamo anche permettere all'Italia di ripartire". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della dichiarazione di voto per l'approvazione della Nadef e della revisione di bilancio. "E per farlo - ha aggiunto - questo Governo non puo' limitarsi alla gestione delle emergenze, perche' dovra' avere una visione strategica di medio-lungo periodo. In una parola, c'e' bisogno di coraggio per infondere speranza e ottimismo. Non e' sufficiente stanziare risorse per arginare la crisi, ma sono necessari anche interventi strutturali e strategici in grado di agevolare la ripresa economica. A partire dalla riduzione delle tasse e dalla cancellazione di quelle inique, come la plastic tax e la sugar tax, che entreranno in vigore il primo gennaio. Conosciamo la sensibilita' e la coerenza del presidente del Consiglio e dell'intero governo - ha concluso la Ronzulli - e siamo certi che sapra' intervenire con tempestivita' per evitare questa eccessiva penalizzazione per i nostri cittadini".

