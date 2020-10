Nadef: Pesco (M5S), aiuto ad affitto per commercianti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - "Per le attivita' commerciali dobbiamo fare qualcosa in piu'. Uno dei problemi piu' grandi e' l'affitto. Ebbene, dobbiamo fare il possibile per garantire a queste attivita' di andare avanti.

Quindi, se hanno bisogno di un'integrazione per pagare l'affitto, questa va garantita, in modo universale, a seconda delle perdite subi'te. Perche' una volta per tutte non stabiliamo che una parte dell'affitto viene messa dallo Stato e una parte continua a essere pagata dall'affittuario?". Lo ha detto Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione bilancio del Senato, intervenendo in dichiarazione di voto sulla Nota di aggiornamento al Def 2020 e sull'annessa relazione al Parlamento per lo scostamento di bilancio.

