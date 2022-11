Nadef: Garavaglia, e' pragmatismo revisione superbonus e reddito cittadinanza

Nota particolarmente e saggiamente prudente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Siamo di fronte a una Nota di aggiornamento particolarmente e saggiamente prudente, in considerazione di una situazione non certo semplice dal punto di vista economico". Cosi' il relatore in Senato sulla Nadef, Massimo Garavaglia (Lega), nella relazione all'Aula del Senato.

Nella replica, poi, Garavaglia ha fatto "alcuni esempi di pragmatismo. Il ministro Giorgetti ha esplicitato chiaramente stamattina la scelta politica di mettere tutto e subito il disponibile per calmierare il costo delle bollette. E' una scelta pragmatica e politica che risponde all'emergenza che abbiamo ora. Quindi questi 21 si aggiungono ai 9 esistenti, per un totale di 30 miliardi".

Altro "esempio di pragmatismo" e' "il fatto che le due misure, il 110 per cento e il reddito di cittadinanza, abbiano bisogno di un tagliando e' ovvio e naturale, ci mancherebbe altro. Capisco le osservazioni di chi li ha proposte, ma e' evidente che vanno riviste. Se il 110 per cento andava bene cosi' come e', non avevamo tutti i problemi che abbiamo di cessione del credito. Per non parlare dei pesanti effetti regressivi; siamo cosi' sicuri, cari senatori e care senatrici, che sia opportuno e corretto in una situazione economica come questa, finanziare al 100 per cento la ristrutturazione della seconda casa di una famiglia ricca? Non e' correttamente un'azione politica da fare in questa situazione. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza - ha aggiunto - al netto delle distorsioni e degli abusi che non c'entrano, nel momento in cui abbiamo solo nel turismo una mancanza di 300-350.000 persone e una disoccupazione dell'8-9 per cento, c'e' qualcosa che non va. Il reddito di cittadinanza e' una delle componenti e uno dei motivi per cui manca questo incrocio tra domanda e offerta di lavoro. E' evidente che le due misure necessitano di un tagliando e questo e' sano pragmatismo. Infine - ha concluso - sul pragmatismo si critica la proposta di tornare a trivellare.

Va bene, ma nel momento in cui abbiamo questi prezzi del gas e questi problemi di approvvigionamento, va da se' che finche' si usa un metro cubo di gas metano in Italia, e' meglio usare un metro cubo di gas metano prodotto in Italia.

Questo e' talmente ovvio che non servirebbe neanche discuterne".

