Nadef: Conte, al Senato grande prova maggioranza, ampio riscontro di tenuta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - "Sta andando tutto bene, grande prova della maggioranza". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Capri, commenta il via libera dell'Aula del Senato alle risoluzioni della maggioranza di approvazione dello scostamento dagli obiettivi di bilancio e della Nota di aggiornamento al Def. "Al Senato hanno appena votato e c'e' stato - ha osservato Conte - un ampio riscontro della tenuta della maggioranza: abbiamo superato il quorum minimo richiesto. Al Senato c'era una situazione piu' delicata perche' abbiamo numeri piu' ristretti e qualche parlamentare non arruolato per la pandemia in corso e le precauzioni che vanno adottate. Adesso aspettiamo la Camera ma alla Camera dovrebbe andare ancora meglio".

fil

(RADIOCOR) 14-10-20 18:34:07 (0636)PA 5 NNNN