Nadef: capigruppo Camera conferma voto su Nota e scostamento il 14 ottobre -2

Relazione: in attesa risorse Ue anticipi per investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - La Relazione, presentata ieri al Parlamento dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, modifica ulteriormente il piano di rientro - obiettivi programmatici di finanza pubblica, durata e misura dello scostamento (dopo i tre gia' autorizzati nel 2020), finalita' alle quali destinare le risorse - tenuto conto del ciclo economico. Lo scenario programmatico, ampiamente dettagliato nella Nadef e riassunto nella Relazione - assume il pieno utilizzo delle risorse del Next Generation Eu nell'ambito di un percorso di progressivo consolidamento delle finanze pubbliche e di riduzione del rapporto debito/Pil. Gli interventi aggiuntivi che il Governo si appresta a realizzare nell'ambito del piano di rilancio europeo, insieme a quelli previsti con la prossima Manovra, consentiranno di innalzare il tasso di crescita. Il Pil 2020 previsto a -9% poggia su una previsione prudente per il quarto trimestre, dovuta anche alla "recente ripresa dei contagi, sia in termini assoluti sia in rapporto ai tamponi effettuati giornalmente", che viene definita nella Relazione comunque "moderata". Per tutte queste ragioni, il Governo adottera' una politica di bilancio espansiva. Lo spazio fiscale disponibile sara' utilizzato per interventi di natura fiscale, misure per le imprese, interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti, nonche' per consentire l'utilizzo delle risorse stanziate e non erogate nel 2020 con i provvedimenti adottati per la crisi. "Per consentire di avviare la realizzazione dei programmi di investimento e di utilizzare appieno le risorse del Programma europeo, saranno anticipati alle Amministrazioni gli stanziamenti necessari, tenuto conto di procedure e tempistica previste in ambito europeo per l'assunzione degli impegni e pagamento delle risorse", si legge nella Relazione.

