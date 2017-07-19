Myanmar: aeroporto Mandalay chiuso per 2 giorni dopo attacco con droni dei ribelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Il secondo aeroporto piu' trafficato del Myanmar (Birmania) e' stato chiuso per due giorni, all'indomani dell'annuncio da parte del governo - sostenuto dall'esercito - di un attacco con droni condotto da ribelli pro-democrazia; lo hanno riferito all'Afp fonti della sicurezza. "L'aeroporto di Mandalay e' chiuso oggi e domani", ha dichiarato una fonte della sicurezza sotto anonimato, non essendo autorizzata a rilasciare dichiarazioni ai media. Un secondo responsabile della sicurezza in servizio presso un altro aeroporto birmano, anch'egli rimasto anonimo, ha confermato che lo scalo di Mandalay sarebbe rimasto "chiuso per manutenzione" fino a domenica.

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(RADIOCOR) 11-09-26 08:30:28 (0153) 5 NNNN