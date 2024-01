Mutui: Facile.it, rate in calo di 100 euro entro 2024

Dati Osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Le rate dei mutui variabili italiani potrebbero iniziare gia' a diminuire dal secondo trimestre 2024 con un calo che, per un finanziamento medio, sarebbe intorno ai 10 euro, per arrivare a quasi 100 euro entro la fine dell'anno e 120 euro entro giugno 2025. Facile.it ha esaminato i Futures sugli Euribor, che rappresentano le aspettative di mercato, e gli esperti spiegano: 'Christine Lagarde ha dichiarato che i primi tagli dei tassi Bce potrebbero arrivare per l'estate, ma come noto l'Euribor, l'indice di riferimento per i tassi variabili, tende spesso ad anticipare le decisioni della Banca centrale, pertanto non e' da escludere che i primi benefici sulle rate dei mutuatari possano arrivare gia' a partire dal secondo trimestre di quest'anno'.

L'aumento dei tassi di interesse che ha caratterizzato gran parte dello scorso anno ha condizionato i principali valori economici legati ai mutui, a partire dalla richiesta media che, secondo l'Osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it, nel 2023 e' stata pari a 127.595 euro (-8% in meno rispetto al 2022). L'aumento dei tassi allontana pero' i giovani dall'acquisto della casa; sono solo il 39% dei richiedenti, In aumento l'eta' media dei richiedenti nel 2023 si e' tornati sopra i 40 anni, cosa che non accadeva dal primo semestre del 2021.

