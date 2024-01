Mutui: da tasso variabile in prossimi 12 mesi risparmi di 137 euro su mutuo da 160mila euro

Lo afferma MutuiOnline: ma il fisso resta piu' conveniente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Le simulazioni di MutuiOnline.it evidenziano che ora un tasso variabile a 30 anni, su un mutuo di 160mila euro ha un Tan del 4,61% e una rata media di 821 euro. In previsione di potenziali sei tagli di 25 punti base da parte della Bce a partire da aprile fino all'inizio del 2025, coerenti con le indicazioni dei forward dell'Euribor che prevedono una diminuzione di circa 150 punti base entro gennaio, coloro che optano per questo tipo di tasso potrebbero godere, in un anno, di un risparmio di ben 137 euro sulla rata mensile rispetto a oggi, portandola a 684 euro e riducendo il costo del mutuo di quasi 50mila euro. L'opzione di un tasso variabile potrebbe non essere considerata cosi' ardita in questo momento, anche se, in ogni caso nel primo anno di vita del mutuo si pagherebbe piu' di quanto costa oggi il miglior tasso fisso non green, che si attesta intorno al 3%. Con l'adeguamento di tutti i mutui a questa tendenza al ribasso le prospettive per il mercato immobiliare e del credito nel 2024 sono timidamente positive.

