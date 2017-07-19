Mutui: +63% a 21,4 mln euro richieste da estero per case lusso in Italia (studio)

Nei primi cinque mesi del 2026 secondo Luxforsale Finance (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - L'Italia continua ad attrarre investitori e famiglie straniere interessati al mercato immobiliare di fascia alta. Nei primi cinque mesi del 2026 Luxforsale Finance, divisione di Luxforsale specializzata nei mutui per clienti stranieri sviluppata grazie alla partnership con Quantum Creditech, ha registrato un aumento del 63% delle richieste di finanziamento provenienti dall'estero. Tra gennaio e maggio gli immobili oggetto delle richieste di mutuo hanno raggiunto i 21,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14,59 milioni nello stesso periodo del 2025. Invece l'ammontare dei finanziamenti richiesti e' salito da 8,4 a 12,27 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato mai registrato da Luxforsale Finance sia in termini di valore degli immobili sia per volume complessivo dei mutui richiesti, un dato che conferma come l'interesse internazionale verso l'Italia stia assumendo dimensioni sempre piu' rilevanti.

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