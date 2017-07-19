Mutui: +63% a 21,4 mln euro richieste da estero per case lusso in Italia (studio) -2

A trainare domanda Usa, Svizzera e Paesi Bassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - A trainare la domanda sono soprattutto investitori provenienti da Stati Uniti, Svizzera, Paesi Bassi, Germania e Paesi Scandinavi. Il mercato statunitense si sta rivelando uno dei piu' dinamici per il segmento medio-alto e luxury, grazie alla combinazione di fattori economici e di lifestyle che rendono il nostro Paese particolarmente attrattivo. Le operazioni riguardano soprattutto immobili di fascia medio-alta e luxury, con un valore medio superiore a 1,65 milioni di euro. Le destinazioni piu' richieste si confermano Lombardia, Toscana, Liguria, Puglia e Sicilia. Il profilo prevalente dei richiedenti e' rappresentato da imprenditori e manager con elevata capacita' di spesa. Tuttavia il fenomeno non riguarda solo investitori alla ricerca di opportunita' patrimoniali.

Circa il 25% delle richieste proviene infatti da famiglie che intendono trasferire la propria residenza in Italia, mentre la restante quota e' composta da investitori e acquirenti di seconde case.

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(RADIOCOR) 14-06-26 17:23:40 (0416) 5 NNNN