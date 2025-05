Musk: per Massolo e' in discesa, ma Ponzellini lo difende

Micheli: e' un alieno, un potere 'over forte' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - L'esperienza di Elon Musk al Doge, il "dipartimento" per l'efficienza del governo Usa, 'e' andata come era prevedibile che andasse: l'onda d'urto e' stata forse anche salutare, pero' se la cura e' riuscita il paziente rischia di morire e qui il paziente rischia di essere' proprio 'Elon Musk, messo sulla via magari non dell'uscita, ma della discesa'. E' il giudizio espresso da Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso e presidente di Mundys, nel corso della tavola rotonda "Processo a Musk", nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

L'imprenditore Francesco Micheli, da parte sua, si e' detto convinto che 'sia un'alieno venuto da chissa' quale galassia', con una 'capacita' straordinaria come fantasia', definendolo 'un potere over forte' in un'epoca in cui in Italia e in Europa 'i poteri forti non ci sono piu''. Nel corso del "processo" trentino a Musk il ruolo di avvocato difensore e' stato invece assunto per sua stessa ammissione da Massimo Ponzellini, presidente di Lizard Renewables. 'Un uomo che a 52 anni diventa l'uomo piu' ricco del mondo non e' un cretino, quelli che fanno i soldi non sono cretini - ha sostenuto nella sua arringa Ponzellini -. Ha indubbie capacita', si e' presentato con una mazza da baseball e io l'ho apprezzato perche' la burocrazia e' cio' che rende difficile e complicata la vita dei normali cittadini'. 'Ma la burocrazia e' piu' forti di tutti, e' un leviatano e infatti questo esperimento sembra essere finito', ha aggiunto.

Massolo ha poi notato che le recenti crisi, dal Covid all'invasione russa dell'Ucraina, 'hanno visto gli utopisti tecnologici assumere un ruolo superiore a quello dei governi'. Lo stesso Musk, concedendo e poi negando a Kiev l'utilizzo di Starlink, 'si e' sostituito a decisioni statale, che spettano ai governi'. Assistiamo quindi 'al passaggio da tecno-utopia a tecno-politica: non so se riuscira' e le difficolta' di Musk in questo momento sembrano dirci che potrebbe non riuscire, ma il tentativo di sequestro, di surroga del governo, e' in atto, Musk o non Musk'. Ponzellini, infine, ha rimarcato che oggi 'i satelliti di Musk sono utilizzati al 9%'. 'Quando saranno usati di piu' quale sara' il patrimonio di quest'uomo e qual sara' l'authority che gli potra' dire di no?', si e' chiesto, prevedendo da una parte che Musk 'diventera' molto piu' ricco, oggi siamo solo all'aperitivo', e che a quel punto 'vedremo il vero dominatore di questo mondo, la burocrazia, rinascere, avremo i burocrati del cielo'.

Ppa-

