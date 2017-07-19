Musk: lancia progetto Terafab per produzione di chip per AI nello spazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Elon Musk ha annunciato un progetto per la produzione di chip per l'Intelligenza artificiale, la robotica e i data center nello spazio. "Terafab", un impianto di produzione situato vicino ad Austin, in Texas, si prefigge di produrre un terawatt di potenza di calcolo all'anno, ha dichiarato Musk. Il progetto vuole produrre chip in grado di supportare una potenza di calcolo compresa tra 100 e 200 gigawatt sulla Terra e un terawatt nello spazio. Un terawatt equivale a 1.000 miliardi di watt. Si tratta di una quantita' leggermente inferiore alla capacita' totale di generazione di energia elettrica degli Stati Uniti, secondo un gruppo industriale. Il miliardario americano ha indicato che il progetto sara' realizzato congiuntamente dalla sua azienda di veicoli elettrici Tesla e dalla sua azienda spaziale SpaceX. Non ha rivelato l'ammontare dell'investimento iniziale. Precedenti indiscrezioni dei media americani lo stimavano tra i 20 e i 25 miliardi di dollari.

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(RADIOCOR) 22-03-26 11:00:32 (0095) 5 NNNN