Musica: e' Oasis-mania, su Ticketmaster biglietti quasi esauriti in poche ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Le speranze di trovare biglietti per i concerti-evento degli Oasis, la band indie-rock formata nel 1991 a Manchester, sono ormai ridotte al lumicino. Infatti, sono quasi sold out tutte le tappe dell'attesissimo tour, che segna la reunion dei litigiosissimi fratelli Liam e Noel Gallagher e che si terra' nell'estate 2025 con date al momento solo nel Regno Unito e Irlanda. A dirlo e' la voce piu' ufficiale di tutte, la pagina britannica del sito di Ticketmaster, sul quale si sono riversati i fan di tutto il mondo, che, con pazienza e sperando nella buona sorte, si sono messi in fila nella "coda virtuale", gia' da ore prima dell'apertura ufficiale delle vendite (alle 9 di questa mattina, le 10 in Italia), in attesa del proprio turno per comprare i biglietti. "I biglietti sono ancora disponibili, ma gli stock sono ormai limitati e non tutte le fasce di prezzo sono disponibili", dice un messaggio di Ticketmaster a chi sta ancora attendendo il proprio turno. Qualche biglietto e' rimasto per le date inglesi, mentre le due tappe di Dublino sono sold out. E se, ufficialmente, i prezzi partivano da 75 sterline, le cifre sono rapidamente salite man mano che i biglietti venivano venduti. Inoltre, come spesso accade con eventi di questo genere, e' subito scattato l'allarme bagarinaggio: comprati alle cifre ufficiali, i biglietti sono presto comparsi sui siti di reselling a cifre volate anche oltre i 5.000 pound.

