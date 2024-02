Muschio Selvaggio: proprieta' e' di Luis Sal, sequestrata quota di Fedez

Lo stabilisce un'ordinanza del Tribunale di Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - Luis Sal ottiene la proprieta' di Muschio Selvaggio. A stabilirlo e' il Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso presentato lo scorso 5 febbraio dallo youtuber, coideatore assieme a Fedez del podcast nato nel 2019 e diffuso su Youtube.

L'ordinanza della giudice Amina Simonetti del 23 febbraio ha disposto il sequestro giudiziario sulla quota pari al 50% del capitale sociale di Muschio Selvaggio srl di cui e' titolare la societa' Doom (in capo a Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) e ha nominato come custode l'avvocato Michele Centoze.

Per la giudice Simonetti, "e' opportuno che i diritti amministrativi inerenti la partecipazione sociale di cui e' titolare Doom siano gestiti da un soggetto terzo che possa con equilibrio esercitare poteri di controllo sulla gestione ed esprimere il voto in assemblea. Il sequestro della partecipazione con la nomina di un custode terzo potrebbe in concreto favorire, fino a che non sara' definita la causa di merito, la soluzione dello stallo in cui versa l'organizzazione societaria, concorrendo a garantire l'effettivita' alla clausola 28 dello statuto, come voluta dai soci in causa'.

Bla-

(RADIOCOR) 27-02-24 17:16:25 (0565) 5 NNNN