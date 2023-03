Mps: Fondazione Mps, 'con la lista diamo sostegno al cda per sfide future'

Presidente Rossi: positiva la conferma di Lovaglio dal Mef (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Un profilo tecnico importante e condiviso da tutte le Fondazioni per "offrire supporto al nuovo cda per le sfide importanti che la banca ha davanti". I vertici della Fondazione Mps, il presidente Carlo Rossi e il Direttore generale Marco Forte, spiegano cosi' a Radiocor la ratio della lista di minoranza per il nuovo cda del Monte dei Paschi presentata ieri. La lista e' stata presentata dalle dieci Fondazioni che a seguito dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi della banca conclusosi nel novembre scorso hanno complessivamente il 2,3% del capitale, per un esborso complessivo di 62 milioni. "Ci siamo affidati a un cacciatore di teste e siamo soddisfatti dei profili che hanno individuato", spiega Forte. La lista comprende quattro nomi per il cda ma solo il primo, il docente Giampaolo Gabbi, visti i numeri dell'altra lista di minoranza dei fondi di investimento, potra' entrare in consiglio. Gabbi, esperto di temi finanziari, in passato ha insegnato all'Universita' di Siena. Il presidente Rossi commenta, invece, la conferma da parte del ministero dell'Economia dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio.

"La conferma da parte del Mef e' una buona notizia, i dati del lavoro che ha fatto sono sotto gli occhi di tutti, il piano industriale sta performando in anticipo, il lavoro non e' finito, anzi, e' appena iniziato ed e' bene che ci sia continuita' della gestione per raggiungere gli obiettivi del piano".

Il direttore Forte sottolinea che la banca, "dopo un aumento di capitale molto complesso", ora ha una sostenibilita' dei costi e "una redditivita' prospettica". Il presidente Rossi ricorda che la decisione di tornare ad investire 10 milioni nella banca a novembre per seguire l'aumento (la Fondazione ha lo 0,4% del capitale) "l'abbiamo presa in totale autonomia" anche se l'operazione, in qualche modo, e' stata di sistema per le Fondazioni bancarie viste le difficolta' che stava incontrando il Mef nel realizzarlo. "Siamo soddisfatti di averlo fatto in un'ottica di supporto per un asset importante per il Paese, per la Toscana e per Siena".

Riguardo al futuro "una delle poche certezze e' che il Mef deve uscire dall'azionariato e che lo fara' in modo ordinato, ma sui tempi e sui modi le previsioni oggi sono solo teoriche".

