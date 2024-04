Movenzia: ricavi 2023 +250% a oltre 2,2 mln per la tech startup del noleggio auto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Movenzia, tech startup del noleggio auto fondata a Torino nel 2021, nel 2023 ha registrato un fatturato di oltre 2,2 milioni di euro, in crescita del 250% sull'anno precedente. Con oltre 2.000 noleggi realizzati ad oggi, Movenzia ha una forte "anima" digital e applica i meccanismi del digital marketing e della vendita on line a un mercato come quello del noleggio a lungo termine che usualmente si sviluppa nelle concessionarie (la societa' e' la prima ad aver progettato un ecosistema web totalmente focalizzato sul noleggio a lungo termine per dare la certezza al cliente di aver trovato le migliori condizioni sul mercato). "Siamo partiti proponendo noleggi a lungo termine, dai 24 ai 60 mesi. Ma adesso ci stiamo sviluppando su concetti di mobilita' flessibile piu' ampi, come gli abbonamenti mensili, cosi' da completare la nostra offerta e rivolgerci a un pubblico sempre piu' esigente', ha detto il Ceo Giorgio Brizzo. Il modello attuato, oltre ad aver dimostrato di saper crescere rapidamente, e' anche scalabile a livello europeo: la start up ha avviato le operazioni in Spagna da novembre 2023 ed e' gia' attiva per le nuove aperture dei prossimi mesi in Francia e Portogallo. "Il nostro obiettivo e' proporre le migliori soluzioni di mobilita' alternativa all'acquisto e lo facciamo con applicazione di intelligenza artificiale a supporto dei nostri consulenti', ha aggiunto Brizzo, sottolineando che la societa' ha "collaborazioni con i piu' importanti player europei della mobilita', che ci permettono di offrire le migliori condizioni a disposizione sul mercato".

