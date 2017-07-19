Motori: alleanza MotoGp-Eicma "per integrare sport, industria e business"

A Eicma 2026 mostra su storia Motomondiale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - MotoGP ed Eicma (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) uniscono le forze e lanciano "Eicma. Shift Up", una partnership che punta a integrare sport, industria, business e cultura motociclistica. L'accordo e' stato presentato al Mugello oggi, durante il Gran Premio Brembo d'Italia, e coinvolge due delle principali piattaforme dedicate alle due ruote. Da una parte il Motomondiale, che puo' contare su una fanbase globale di 632 milioni di persone; dall'altra Eicma, che nel 2025 ha richiamato 600mila visitatori, 734 espositori e oltre 43mila operatori professionali da 167 Paesi.

L'intesa prevede iniziative comuni e "nuove opportunita' per aziende, partner e stakeholder". Uno dei primi appuntamenti di rilievo sara' proprio l'83esima edizione di Eicma - a Milano dal 5 all'8 novembre 2026 - che ospitera' una mostra dedicata alla storia della MotoGP con "moto iconiche, prototipi, contenuti, immagini e testimonianze che hanno segnato generazioni di appassionati", spiega una nota.

'Questo accordo rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e internazionalizzazione di Eicma', ha dichiarato l'amministratore delegato Paolo Magri. Per il presidente di Eicma, Pietro Meda, la manifestazione rappresenta 'un vero e proprio momento di svolta per l'industria, per il mercato e per gli appassionati'. Dal lato MotoGP, il Cso Carlos Ezpeleta ha definito l'iniziativa 'una notizia entusiasmante per l'industria, per gli appassionati e per le centinaia di milioni di fan MotoGP nel mondo'.

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(RADIOCOR) 29-05-26 16:06:01 (0521) 5 NNNN