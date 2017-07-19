Motonautica: Sbarra, mare risorsa strategica per lo sviluppo del Sud
Tappa motonautica 'Mare in Movimento' arriva in Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - "Portare 'Mare in Movimento' in Calabria significa mettere al centro una risorsa strategica per il futuro del Mezzogiorno: il mare, non soltanto come patrimonio naturale, ma come motore di sviluppo, formazione, innovazione e occupazione". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo giovedi' a Roma alla conferenza stampa di presentazione del progetto 'Mare in Movimento' e della tappa calabrese di motonautica in programma a Rossano Calabro dal 23 al 27 settembre.
"Ringrazio la Federazione Italiana Motonautica - ha aggiunto Sbarra - per aver portato in Calabria un progetto, sostenuto dal ministero dello Sport, che ha il merito di trasformare il mare da semplice scenario a protagonista dello sviluppo dei territori".
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(RADIOCOR) 20-09-26 14:26:11 (0304) 5 NNNN