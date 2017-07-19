Motonautica: Sbarra, mare risorsa strategica per lo sviluppo del Sud -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - "La tappa di Rossano - ha rilevato ancora Sbarra - rappresenta un appuntamento importante anche dal punto di vista sportivo: una manifestazione capace di valorizzare la disciplina, promuovere il territorio e accendere i riflettori sulle potenzialita' della Calabria. Inoltre, lo sport e' leva di sviluppo e promozione internazionale. Lo dimostrano i Giochi del Mediterraneo di Taranto e il prossimo appuntamento con l'America's Cup a Napoli. Da Rossano a Taranto, fino a Napoli, il Mezzogiorno dimostra di poter ospitare grandi eventi e trasformarli in opportunita' per i territori.

'Mare in Movimento' aggiunge a questa dimensione quella della formazione, coinvolgendo giovani e scuole e avvicinandoli al mare, alla sicurezza, alla sostenibilita' e alle professioni della Blue Economy. Un Mezzogiorno piu' forte non e' soltanto un obiettivo per il Sud: e' una condizione della forza dell'Italia. E lo sport, insieme al mare, puo' contribuire a trasformare la centralita' geografica del Mezzogiorno in centralita' economica, turistica e internazionale".

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(RADIOCOR) 20-09-26 14:28:02 (0305) 5 NNNN