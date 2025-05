Moto: Ancma, immatricolazioni aprile Italia -5,2%, stabili gli scooter

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - Prosegue il lento, ma costante recupero del mercato due ruote in Italia: da inizio anno si vede una progressiva attenuazione nella flessione delle vendite, che ad aprile sono scese del 5,24% a 38.623 unita'. E' quanto emerge dai dati di Confindustria Ancma. Nel dettaglio, resta stabile il mercato degli scooter, in attivo per il secondo mese consecutivo (+0,39%) e 21.064 pezzi immatricolati, mentre continua la flessione delle moto, ma rispetto al calo a doppia cifra dei tre mesi precedenti, le registrazioni di aprile si attestano a -9,77% con 16.450 unita' targate. In recupero invece i ciclomotori, che riducono sensibilmente le perdite nonostante un calo del 28,08% pari a 1.109 unita'. "L'effetto fine serie generato dall'entrata in vigore dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione continua ad attenuarsi. Ora che il surplus di immatricolazioni registrato a fine 2024 non condiziona piu' in modo preponderante l'andamento reale del mercato, stiamo recuperando i volumi persi nei primi mesi dell'anno e guardiamo con piu' fiducia al resto della stagione", ha detto il presidente di Confindustria Ancma, Mariano Roman. I primi quattro mesi dell'anno risentono ancora degli strascichi del fine serie Euro 5, facendo registrare un calo del 10,67% pari a 112.494 veicoli commercializzati. Grazie al buon risultato di marzo e aprile, gli scooter sfiorano la parita' con il primo quadrimestre 2024 (-1,34%) con 61.508 mezzi targati; ancora negativo il risultato delle moto, che lasciano sul terreno il 18,12% e immatricolano 47.739 unita'; chiudono i ciclomotori con una flessione del 38,50% e 3.247 unita'. Torna in positivo, anche grazie alla riapertura dello sportello per la prenotazione degli incentivi, il mercato delle due ruote elettriche dopo tre mesi di flessione: ad aprile si registra una crescita del 10,84% e 1.002 veicoli. A trainare il settore sono gli scooter, che registrano un incremento del 37,14% su aprile 2024 e 672 unita'. Resta a doppia cifra la flessione del cumulato annuo (-19,57%) pari a 2.462 mezzi venduti. Inoltre, tornano a crescere anche i quadricicli, che ad aprile segnano un incremento del 26,23% e 1.973 unita'. Analizzando il tipo di alimentazione si osserva un andamento opposto per il segmento dei quadricicli elettrici, che, complice la ripartenza degli incentivi, sono cresciuti da inizio anno del 45,93% pari a 5.042 unita', e il segmento delle motorizzazioni termiche, che, anche per effetto del fine serie, perdono il 72,58% pari a 566 unita'.

