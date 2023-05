Moto: Ancma, +16,4% a 33.605 unita' vendite "due ruote" ad aprile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mag - Nei primi quattro mesi dell'anno, il mercato guadagna il 24,17% rispetto allo stesso periodo del 2022. In vetta gli scooter, con 56.485 mezzi targati e una crescita del 37,98%. Al secondo posto, per numero di veicoli immatricolati, le moto, con 54.311 unita' vendute e un incremento del 16,44%. Ancora in territorio negativo, nonostante il buon risultato del mese di aprile, i ciclomotori che perdono il 10,05% e mettono in strada 5.373 pezzi.

Per quanto riguarda il mercato dell'elettrico, ad aprile e' tornato in positivo dopo tre mesi difficili. Nel mese appena terminato le vendite di mezzi elettrici ha segnato un incremento dell'11,12% e 1.019 unita' immesse sul mercato. Il risultato e' l'effetto dell'ottimo andamento dei ciclomotori a emissioni zero, che crescono del 90,3%, pari a 451 unita' vendute.

