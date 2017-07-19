Moto: Ancma, -14,5% immatricolazioni novembre, pesa fine serie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Si inceppa a novembre il mercato delle due ruote che registra un calo del 14,5% delle immatricolazioni, malgrado un andamento complessivo 2025 che si ferma a un piu' realistico -2,8%. Sul mercato tornano a farsi sentire in modo significativo gli effetti del surplus di immatricolazioni di 'fine serie' registrato a fine 2024 per l'allora imminente entrata in vigore dello standard Euro 5+ (se si confrontano i primi undici mesi di quest'anno con lo stesso periodo del 2023, esente dalle distorsioni del fine serie Euro 5, dove emerge un +1,8%). E' quanto emerge dai dati di Confindustria Ancma, associaizone nazionale ciclo, motociclo e accessori. In particolare, dopo due mesi di crescita, il mercato segna una flessione del 14,5% e 15.630 unita' vendute. L'inversione di tendenza e' imputabile agli scooter che, fino ad ora, avevano sostenuto il mercato (a novembre -4,81% con 8.826 veicoli immatricolati). In affanno le moto, che lasciano sul terreno 23,62 punti percentuali e immatricolano 5.986 unita'. Ancora a doppia cifra il calo dei ciclomotori, che fanno registrare solo 818 unita' e una flessione del 30,20%. Il mercato di novembre pesa circa il 5% del totale annuo, pertanto il parziale negativo impatta limitatamente sui volumi complessivi: i primi nove mesi dell'anno registrano infatti un calo del 2,82% (era il 2,17% a ottobre), con 334.056 veicoli messi in strada. Il mercato rimane ancorato agli scooter, che spuntano un incremento dell'8,11% e 191.155 veicoli immatricolati; segnano il passo le moto, che perdono 13,23 punti percentuali e targano 129.910 mezzi. I ciclomotori, infine, perdono circa un quarto del loro mercato (-24,55%) e fanno registrare 12.991 unita'. In ogni caso, il mercato 2025, se confrontato con il 2023 segna a novembre, come anticipato, un incremento dell'1,8%. Passo falso per le due ruote elettriche, che, nel penultimo mese dell'anno, subiscono una flessione del 32,28% e 470 unita' vendute, dopo due mesi consecutivi di segno piu'. L'anno rimane in territorio negativo, anche se con percentuali meno pesanti (-15,44%) e 8.159 mezzi messi in strada. Proseguono le difficolta' dei quadricicli, che dal mese di giugno non sono piu' riusciti a tornare in territorio positivo: novembre segna un calo del 38,63% e 1.185 unita' vendute. Sull'anno si registra un diverso andamento tra i quadricicli elettrici (-0,82% e 12.478 unita'), sostenuti a primavera dagli incentivi Ecobonus, e le minicar a motorizzazione termica (-43,57% e 3.355 unita'), anch'esse appesantite dagli effetti del fine serie.

