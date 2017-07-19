Dati
            Notizie Radiocor

            Morning Note: eventi economici e politici della giornta in Usa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 21 ott - Dati macroeconomici Nessun dato in programma.

            Appuntamenti societari Trimestrali di GE Aerospace, Coca-Cola, Philip Morris, Locheed Martin, Northrop, 3M e General Motors prima dell'apertura dei mercati.

            Trimestrale di Netflix dopo la chiusura dei mercati.

