Morning Note: eventi economici e politici della giornta in Usa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 21 ott - Dati macroeconomici Nessun dato in programma.
Appuntamenti societari Trimestrali di GE Aerospace, Coca-Cola, Philip Morris, Locheed Martin, Northrop, 3M e General Motors prima dell'apertura dei mercati.
Trimestrale di Netflix dopo la chiusura dei mercati.
AAA-Pca
(RADIOCOR) 21-10-25 08:04:05 (0097) 5 NNNN
