Morning Note: eventi economici e politici della giornata in Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 nov - Dati macroeconomici Deficit bilancia commerciale per il mese di settembre alle 8.30 (le 14.30 in Italia). Precedente: -54,90 miliardi di dollari. Consensus: -52,20 miliardi

Pmi servizi per il mese di ottobre alle 9.45 (le 15.45 in Italia). Precedente: 50,9. Ismi servizi per il mese di ottobre alle 10 (le 16 in Italia). Precedente: 52,6. Consensus: 53,5

Appuntamenti societari Trimestrale allergan, prima dell'apertura. Trimestrale Sprint alle 8 (le 14 in Italia)

Trimestrale Uber, alle 16.05 (le 22.05 in Italia)

Trimestrale Under Armour, alle 6.55 (le 12.55 in Italia)

Vendite auto

Altri appuntamenti Il presidente della Federal Reserve di Richmond, Tom Barkin, parla alle 7.30 (le 13.30 in Italia)

Il presidente della Federal Reserve di Dallas, Robert Kaplan, parla alle 12 (le 18 in Italia).

