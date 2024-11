Moody's: prospettive per fondamentali credito sovrano stabili nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - "Le nostre prospettive per i fondamentali del credito sovrano nel 2025 sono stabili. La crescita si sta stabilizzando e le condizioni di finanziamento sembrano piu' certe. Ma i governi dovranno affrontare ostacoli per raggiungere ambiziosi programmi economici e ridurre il debito, date le tensioni geopolitiche, i bilanci rigidi e gli elevati rischi sociali". E' quanto scrivono gli esperti di Moody's nell'outlook per il 2025 sui profili sovrani. Secondo l'agenzia di rating, la crescita si stabilizzera' vicino ai tassi pre-pandemia, ipotizzando che non vi siano aumenti significativi delle tensioni commerciali e delle azioni politiche protezionistiche. Le condizioni di credito - prosegue l'outlook - si sono stabilizzate grazie alla graduale riduzione dell'indebitamento, ma lo spazio per rispondere agli shock e' limitato. Una crescita economica stabile aiutera' i governi a mantenere o addirittura ridurre leggermente il debito, con eccezioni come gli Stati Uniti dove la politica potrebbe diventare piu' espansiva sotto la nuova amministrazione. Fra i rischi, Moody's cita un ampliamento della guerra in Ucraina o del conflitto in Medio Oriente che potrebbero avere significative ripercussioni sul credito, tra cui l'aumento dei prezzi delle materie prime e ampi aumenti dei rischi per la sicurezza. Una maggiore concorrenza tra Stati Uniti e Cina causera' tensioni commerciali e forse un maggiore protezionismo occhio-per-occhio. La bassa occupazione giovanile e la persistente disuguaglianza di reddito scateneranno tensioni sociali, con implicazioni creditizie per i sovrani meno in grado di rispondere in modo efficace.

