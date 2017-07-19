Moody's: Foti, Italia piu' forte e credibile che mai

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - 'Dopo ventitre' anni Moody's promuove il rating sovrano dell'Italia: una decisione storica che conferma la ritrovata credibilita' internazionale della nostra Nazione e certifica la solidita' del percorso intrapreso dal Presidente Meloni e dall'intero Governo. Lo afferma, in una nota, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione, in merito all'upgrade del rating da parte di Moody's, sottolineando che "l'Italia e' tornata piu' forte, piu' credibile e piu' ascoltata che mai'.

Foti rileva che "l'upgrade - che arriva dopo i giudizi positivi di tutte le altre agenzie di rating S&P, Fitch, DBRS e Scope - premia un percorso coerente di stabilita' politica e serieta' nelle politiche economiche, elementi che rafforzano l'efficacia delle riforme, degli investimenti e degli interventi fiscali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chi con il centrodestra al Governo profetizzava crisi economiche e isolamento internazionale resta smentito dai fatti: l'Italia ha cambiato passo, torna protagonista, ispira fiducia ai mercati globali e mostra finalmente stabilita', credibilita' e capacita' di costruire una crescita duratura. L'impegno del Governo, concretizzato anche con il primato europeo dell'Italia nell'attuazione del PNRR e con il suo allineamento al nuovo contesto geoeconomico - conclude - e' quello di rendere strutturale questo cambiamento positivo, attraverso scelte ambiziose e strategiche che consolidino una crescita stabile e competitiva".

