Montagna: Libro Bianco di Unimont, oltre 3% in meno di imprese in 10 anni-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - Il punto di partenza del Libro Bianco sulla Montagna e' stato il criterio di delimitazione della montagna italiana da adottare per le analisi: e' stata scelta la classificazione Istat che stabilisce in 2.487 i comuni montani in zone altimetriche (su un totale di 7.901 comuni italiani) e definisce conseguentemente in circa il 35% la superficie nazionale ricoperta da montagna. L'analisi degli indicatori demografici (spopolamento e invecchiamento della popolazione) nell'ultimo decennio, evidenzia un deciso peggioramento nelle montagne rispetto al resto del Paese (es: calo del 5% dei montanari rispetto all'1,8% nazionale). Il Trentino Alto-Adige (100% montano) ha la situazione demografica migliore d'Italia (+3,5% popolazione nel decennio), mentre il Friuli-Venezia Giulia, regione a montanita' significativa (43% della superficie regionale e' montana, ma e' abitata solo dal 5,1% dei friulani in montagna) perde il 10,5% dei montanari. La Lombardia ha un grado di montanita' significativo (40,4% della superficie regionale e' montana) e mostra un elevato squilibrio nella distribuzione della popolazione con una densita' di popolazione in montagna pari a 105 ab/Km2 rispetto alla media regionale di 417 ab/Km2 e una perdita di montanari nel decennio del 3,2%. Le montagne del Sud e delle Isole, sebbene si spopolino mediamente di piu' rispetto al resto delle montagne italiane, presentano una situazione meno grave a riguardo dell'invecchiamento della popolazione rispetto alle montagne Nord del paese. Le regioni che presentano equilibrio tra l'estensione del territorio montano e la distribuzione della popolazione tra il territorio montano e non montano (prossima al 50% in ambedue i casi) sono la Liguria, il Molise e la Basilicata, nelle quali non si riscontrano significative differenze negli indicatori demografici e socioeconomici indagati ad indicare come sia il fattore demografico a determinare la 'tenuta' dei territori montani. Sul fronte economico, si sottolinea nel rapporto come nell'ultimo decennio le imprese dei territori montani italiani sono calate piu' del 3% rispetto alla diminuzione dell'1,5% nel paese intero in dettaglio nell'ambito del commercio, agricoltura, silvicoltura, pesca, costruzioni, alberghiero. I cali hanno riguardato perlopiu' i comparti produttivi tradizionali (agricoltura, manifattura, commercio, costruzioni, trasporto) mentre il terziario 'avanzato' ha evidenziato una crescita piu' o meno avanzata nelle diverse regioni. Complessivamente, emerge come il Trentino Alto-Adige, territorio interamente montano, sia tra le regioni italiane con i migliori indicatori economici oltre che demografici, con valori spesso superiori a quelli nazionali, ad indicare come l'elevata montanita' non sia di per se' un fattore di svantaggio.

Ann

(RADIOCOR) 29-09-24 18:21:25 (0424) 5 NNNN